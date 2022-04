Pour Payet, l’OM doit impérativement enchaîner les bons résultats pour garder son destin entre les mains.

Solide dauphin du PSG, l’Olympique de Marseille est allé chercher une victoire importante ce week-end sur la pelouse de l’AS Saint-Étienne (4-2). Malgré le calendrier chargé des Olympiens (Paris, Lyon, Rennes, Strasbourg), Dimitri Payet attend de la concentration de la part de ses coéquipiers. De passage en zone mixte hier, le Réunionnais rappelé l’importance d’enchaîner les victoires.

« La victoire aujourd’hui (dimanche), c’est important. Mais d’un week-end à un autre, ça peut vite évoluer, on peut passer de la deuxième à la quatrième place et vice versa. Maintenant, en étant deuxièmes, nous avons notre destin entre nos mains, à nous de gagner nos matchs pour rester les chassés et pas les chasseurs », a indiqué Dimitri Payet.