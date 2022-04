Alors que sa pépite Mbappé arrive bientôt en fin de contrat, le Paris Saint-Germain ne semble pas encore avoir jeté l’éponge.

Auteur de 2 buts et 3 passes décisives face au FC Lorient (5-1), Kylian Mbappé a encore émerveillé le Parc des Princes hier soir. Une prestation XXL qui vient encore relancer le débat autour de son avenir dans la capitale. Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2022, le Français a redonné espoir à ses dirigeants au micro d’Amazon Prime Vidéo. « Je n’ai pas décidé. Je suis tranquille. Je veux prendre le temps parce que je ne veux pas me tromper. Rester ? Oui, bien sûr, c’est possible ».

Ce lundi, le journaliste de RMC Arthur Perrot a livré les derniers détails concernant les négociations entre le PSG et l’entourage de Kylian Mbappé. Il explique notamment que le Qatar « fait tout pour conserver Mbappé en lui proposant un contrat de courte durée (maximum 2 ans) et en lui laissant plus de liberté sur l’utilisation de son image ». Il précise par ailleurs que l’avenir de Mauricio Pochettino aura également son importance dans le choix final du Français.