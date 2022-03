De passage devant la presse locale marseillaise, Didier Deschamps s’est confié sur la situation de Steve Mandanda en Equipe de France. Le sélectionneur des Bleus ne lui ferme pas la porte mais…

« Je connais bien Steve. Sa situation est compliquée, son temps de jeu est extrêmement réduit. Il a joué quelques matches de coupes d’Europe, et pas tous. Je le considère toujours sélectionnable. Il sait très bien qu’il est plus en fin de carrière. À lui de se maintenir. Tout dépendra des circonstances. L’équipe de France est la conséquence de ce qui se passe en club. Aujourd’hui, malheureusement pour lui, il joue peu », a confié le patron des Bleus qui conseille au gardien marseillais de jouer plus pour récupérer sa place et, pourquoi faire partie du voyage pour le Mondial au Qatar en fin d’année.