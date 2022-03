Jour 3 aujourd’hui du Masters 1000 de Miami, au cours duquel certaines têtes de série feront leur début. Parmi elles, la tête de série 22 en la personne de Gaël Monfils, qui fera son entrée en lice. Hugo Gaston disputera également son deuxième tour, mais revenons dans un premier temps sur la nuit de nos Français.

Ils étaient 4 à entrer en lice la nuit dernière, seuls deux verront le deuxième tour. Ugo Humbert a renoué avec le succès face à Aljaz Bedene, après un début de saison très difficile où il n’avait gagné qu’une fois en 7 matchs. En trois manches, le Français passe l’obstacle Slovène et rejoint le Russe Aslan Karatsev au tour suivant. Jo-Wilfried Tsonga n’a pas démérité, mais il a fini par céder face à l’Australien Jordan Thompson. Après un premier set remporté au tie-break, le Manceau aura terminé en délicatesse physique, s’inclinant deux fois 6/4 par la suite. Benjamin Bonzi n’aura pas non plus fait le poids face au local Tommy Paul et prend la porte dès le premier tour (def 6/4 6/4). Enfin, Arthur Rinderknech conclue cette journée sur une bonne note en se débarrassant du Serbe Laslo Djere en deux manches et signe sa première victoire en Masters 1000. Il défiera le tenant du titre polonais au deuxième tour, en la personne d’Hubert Hurkacz (ATP 10).

Ce vendredi, deux tricolores fouleront les pistes azures de Miami. Dans les eaux de 17h30 (heure française), Hugo Gaston disputera son deuxième tour et se mesurera au service de John Isner (ATP 22) dans un duel de style, et de taille. Ce sera la première fois que les deux joueurs se rencontrent, mais Ugo Gaston a déjà affronté ce profil de joueur au service immense, à l’instar du sud-africain Kevin Anderson qu’il avait battu lors des qualifications de Bercy l’année dernière. Motif d’espoir donc pour le Toulousain. En fin de soirée, ce sera au tour de Gaël Monfils (ATP 24) de faire ses débuts, il sera opposé à l’Allemand Oscar Otte (ATP 74). Un premier tour largement à la portée du Parisien, en revanche cela pourrait se corser dès le prochain tour où il retrouverait le géant américain Reilly Opelka.

Les résultats complets de la deuxième journée :

Andy Murray (SCO) bat Federico Delbonis (ARG) 7-6 (7/4), 6-1

Pedro Martínez (ESP) bat Jan-Lennard Struff (GER) 6-3, 2-0 (abandon)

Jenson Brooksby (USA) bat Federico Coria (ARG) 3-6, 6-2, 6-3

Kamil Majchrzak (POL) bat Sebastián Báez (ARG) 6-4, 6-3

Lloyd Harris (RSA) bat Facundo Bagnis (ARG) 6-3, 6-3

Yoshihito Nishioka (JPN) bat Emilio Gómez (ECU) 6-2, 6-7 (2/7), 6-1

Ugo Humbert (FRA) bat Aljaz Bedene (SLO) 6-3, 3-6, 6-3

Arthur Rinderknech (FRA) bat Laslo Djere (SRB) 6-2, 7-6 (8/6)

Jeffrey Wolf (USA) bat Daniel Altmaier (GER) 6-4, 6-4

Jordan Thompson (AUS) bat Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 6-7 (1/7), 6-4, 6-4

Alexei Popyrin (AUS) bat Lorenzo Musetti (ITA) 7-5, 7-6 (7/5)

Márton Fucsovics (HUN) bat Marcos Giron (USA) 6-3, 6-4

Mikhail Kukushkin (KAZ) bat Botic van de Zandschulp (NED) 6-4, 6-4

Tommy Paul (USA) bat Benjamin Bonzi (FRA) 6-4, 6-4

Sebastian Korda (USA) bat Alejandro Davidovich (ESP) 6-1, 6-1

Miomir Kecmanovic (SRB) bat Jack Sock (USA) 7-6 (7/3), 6-4