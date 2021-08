Avant de boucler le prêt d’Amine Harit, l’OM va devoir vendre un ou deux joueurs.

Déjà annoncé ce week-end comme la nouvelle recrue de l’Olympique de Marseille, le Marocain Amine Harit va devoir attendre avant de faire son grand retour en Ligue 1. D’après les informations du journal La Provence, l’OM ne veut officialiser son prêt « qu’une fois qu’un départ sera enregistré afin de ménager la susceptibilité de la DNCG ».

Deux joueurs sont candidats au départ à Marseille : Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car. Deux jeunes qui pourraient rapporter entre 15 et 25 millions d’euros chacun. De quoi couvrir une grosse partie du mercato XXL de Pablo Longoria cet été. En plus de l’ancien Nantais Amine Harit, l’Olympique de Marseille pourrait ensuite recruter trois nouveaux joueurs. Le club phocéen cherche notamment un buteur pour pallier le départ de Dario Benedetto et l’absence du Polonais Arkadiusz Milik.