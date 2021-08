Avant Kylian Mbappé, le jeune Arnaud Kalimuendo pourrait quitter le PSG direction le RC Lens.

À moins de 48 heures de la fin du mercato estival, le Paris Saint-Germain doit encore faire le tri dans son effectif. Alors que de nombreuses superstars, Lionel Messi en tête de liste, ont rejoint le club cet été, certains joueurs vont devoir faire leur valise. Pablo Sarabia, Rafinha, Mauro Icardi ou encore Layvin Kurzawa… les prétendants au départ sont nombreux à Paris.

Mais d’après les informations du journal Le Parisien, le premier à prendre la poudre d’escampette pourrait être le jeune Arnaud Kalimuendo. Prêté au RC Lens la saison dernière, le buteur de 19 ans serait en négociation avancée avec les Sang et Or. Egalement pisté par l’Atalanta Bergame durant cette période des transferts, Kalimuendo aurait donné sa préférence au club du Pas-de-Calais, avec qui il a inscrit 8 buts et délivré 6 passes décisives l’an dernier.