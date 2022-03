Pur produite de la formation marseillaise Boubacar Kamara s’apprête enfin à voler de ses propres ailes et quitter le club le plus cher à son coeur. En fin de contrat avec l’OM en juin prochain, le milieu de terrain français est déjà très sollicité en Europe et aujourd’hui son avenir semble se trouver en Espagne.

Révélation olympienne il y a quelques saisons, le patron de l’entrejeu intéresse du beau monde. Dans le viseur de l’AS Roma de José Mourinho depuis quelques temps, cette piste paraît finalement s’éloigner de plus en plus et c’est finalement un des grands clubs d’Espagne qui pourrait bien rafler la mise. Ce vendredi matin, le média ibérique Marca nous apprend que le joueur de 22 ans plaît au coach de l’Atletico Madrid, Diego Simeone. Costaud dans les duels et doté d’une relance au pied de très grande qualité, Kamara possède toute la panoplie nécessaire dans son jeu pour intégrer le système d’un Simeone qui est parvenu à totalement redressé la barre au sein des Colchoneros depuis quelques semaines.

Capable de jouer aussi bien au milieu qu’en défense Kamara représente donc le joueur parfait pour répondre favorablement aux exigences madrilènes et aujourd’hui l’Atletico semble plus que jamais décidé à la convaincre de rejoindre le championnat espagnol dans quelques mois. Avec le futur départ d’Hector Herrera et les prestations moyennes de Geoffrey Kondogbia, le numéro 4 de l’OM ne devrait pas rencontrer trop de problèmes pour se frayer un chemin et occuper une place de titulaire à Madrid la saison prochaine…