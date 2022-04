En officialisant l’arrivée de Tetê, Jean-Michel Aulas ont réalisé une véritable surprise. Personne n’est resté insensible, même pas Peter Bosz, déconcerté par une arrivée de cette envergure à l’OL.

« Je le connais depuis plusieurs années. C’est un joueur vraiment spécial. Il y a quelques semaines, j’ai été surpris de voir qu’on était capables de mettre son nom sur la table. Honnêtement, je pensais que c’était impossible pour Lyon de contacter un joueur avec les qualités de Tetê. Il a de grosses qualités individuelles, il est fort dans le un contre un, il marque et donne des passes décisives. Maintenant, on va essayer de l’emmener au plus haut niveau le plus vite possible« , a confié Peter Bosz en conférence de presse.

Pour rappel, l’Olympique Lyonnais a convoqué la presse jeudi dernier afin de lui présenter, à la surprise, une toute nouvelle recrue : Tetê en provenance du Shakhtar Donetsk.