Entre Marseille et les fins de contrats, c’est une grande histoire. Si le grand rival parisien a du mal à retenir ses joueurs surtout les jeunes, l’OM lui est champion pour laisser partir les siens gratuitement. Un nouvel exemple avec le cas Jordan Amavi.

Libre dans quelques mois, Florian Thauvin devrait quitter les Bouches du Rhône gratuitement et Jordan Amavi pourrait être amené à en faire de même. En fin de contrat en juin prochain, le latéral gauche de 26 ans n’a toujours prolongé son bail et les négociations entre la direction et son agent sont encore loin d’aboutir comme le précise « l’Equipe ».

Ce dernier aurait même rencontrer les dirigeants pour faire une proposition sans qu’aucun accord ne soit pour le moment trouvé. Amavi est devenu le titulaire indiscutable au poste de latéral gauche et un homme important dans le dispositif d’André Villas-Boas. Un dossier à régler le plus rapidement possible sous peine de perdre encore pas mal d’argent. Rappelons que l’ancien niçois est arrivé en 2018 contre 10 millions d’euros.