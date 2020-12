Cette nuit, le boxeur américain Errol Spence Jr. (30 ans) a une nouvelle fois conservé son titre unifié dans la catégorie des welters avec une victoire sur Danny García son compatriote américain.

Invaincu en 27 combats depuis le début de sa carrière, Errol Spence Jr. a fait respecter son statut en s’imposant sur décision unanime des juges (116-112, 116-112, et 117-111) face à Danny García. Sur le ring d’Arlington au Texas et avec la présence du public, Spence Jr. conserve donc la ceinture unifiée WBC et IBF au terme d’un combat de haut niveau avec une très grosse adversité.

Le champion était forcément ému après le combat, lui qui revenait d’un grave accident de voiture en octobre 2019. « C’est surréaliste, surtout quand on sait d’où je reviens après mon accident il y a un an. » A-t-il confié après le match.

🥊✨ 14 mois après un accident de voiture qui a failli lui couter la vie, Errol Spence Jr est de retour sur les rings et affronte Danny Garcia en direct sur RMC Sport 1 !



Lets' GOOOO 🔥🔥🔥 #RMCBoxe pic.twitter.com/o2S3VBL06R — RMC Sport (@RMCsport) December 6, 2020