Bernard Tapie nous a quitté et le monde du football est attristé. À Marseille, celui qui représente énormément a laissé une trace indélébile et aujourd’hui, les Marseillais lui rendent hommage.

Il y a queqlues heures, c’est l’Italien Fabrizio Ravanelli qui a tenu à faire passer un message suite à la disparition de l’ancien patron de l’OM. « Je veux dire que je suis vraiment plein de douleur, a-t-il confié. Je suis à côté de sa famille et je voulais dire que tout le monde du football, surtout Marseille, gardera toujours de très bons souvenirs car tu étais un président exceptionnel. Je t’embrasse et je suis sûr que tous les Marseillais sont avec toi et tout le monde du football. Ciao Bernard. » Peut-on lire de la part de l’ancien attaquant olympien qui a bien connu Bernard Tapie.