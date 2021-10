Jeudi soir, l’Equipe de France défie la Belgique à Turin pour la demi-finale de la Ligue des nations. Quelques jours avant la rencontre, c’est le milieu de terrain belge Axel Witsel qui se confie et il craint énormément Karim Benzema.

Le joueur du Borussia Dortmund redoute les tricolores et le fait que Karim Benzema se retrouve en pointe ne lui inspire pas une grande confiance. « Quels joueurs français je redoute ? (Karim) Benzema, dont le niveau actuel est plus que top. C’est costaud. Ils en ont plusieurs, des joueurs au top. (Kylian) Mbappé, (Antoine) Griezmann… C’est déjà bien pour nous que N’Golo (Kanté) ne soit pas présent. Il a six poumons et trente-six jambes. Après, il y a Pogba. Un milieu très fort. Et je ne parle pas des autres joueurs… » A-t-il déclaré dans les médias.

D’ailleurs, l’ancien membre de l’effectif du Zenith Saint-Pétersbourg pourrait se retrouver nez à nez avec l’attaquant du Real Madrid car il se pourrait bien qu’il évolue en défense centrale, afin de dépanner car la sélection de Roberto Martinez compte pas mal de forfaits dans le secteur défensif.