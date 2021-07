Pour Cédric Carrasso, Pau Lopez va vivre la même chose à Marseille que lui avait vécu à l’époque de Fabien Barthez.

Cette saison, l’Olympique de Marseille a choisi de recruter le jeune Pau Lopez (26 ans) de l’AS Roma pour préparer la succession de Steve Mandanda (36 ans). Une situation qui rappelle de mauvais souvenirs à Cédric Carrasso, invité sur la chaîne Twitch d’ASFoot. L’ancien gardien de l’OM a expliqué comment le vétéran Fabien Barthez lui avait « fait la misère », lorsqu’il avait à peu près l’âge de Pau Lopez.

« Il a 36 balais, il veut faire la coupe du Monde à la fin de la saison. Moi, j’étais au taquet, je sentais que j’avais tout Marseille derrière moi, j’étais jeune, fringuant. Le gars, à l’entrainement, pas un mot. Le jour où il reprend, il me dit : ‘maintenant mon petit, tu vas aller t’asseoir sur le banc et tu vas regarder les grands’. Pendant un an, il m’a fait la misère. Gentil, respectueux, mais dans le boulot, il m’a fait la misère. Pendant 6 heures, il m’a expliqué pourquoi il était comme ça. C’était parce que j’étais un jeune à fort potentiel, que je le poussais. 6 heures à m’expliquer pourquoi j’allais avoir une grande carrière. Pour moi, ça restera inoubliable. »