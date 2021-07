Pour Jonatan MacHardy, la star des Tigres de Monterrey méritait largement une place dans le groupe de l’équipe de France pour l’Euro 2020.

Auteur d’un triplé hier avec l’équipe de France olympique, André-Pierre Gignac a permis aux Bleus de décrocher leur premier succès de la compétition face à l’Afrique du Sud (4-3). Une performance étincelante de l’ancien Marseillais qui donne des regrets au journaliste de RMC Jonatan MacHardy, invité de l’After Foot hier soir. Il assure que la star des Tigres aurait été plus utile qu’Olivier Giroud ou Wissam Ben Yedder pendant l’Euro 2020.

« André-Pierre Gignac, je trouve absurde qu’il n’ait pas fait l’Euro. Quand je vois que Giroud et Ben Yedder l’ont fait. Je me demande pourquoi André-Pierre Gignac n’a pas été convoqué. Après, c’est toujours facile de dire qu’il ne mérite pas parce qu’il joue au Mexique. Le problème, c’est que les gens ne regardent pas les matchs du championnat mexicain. Pourtant, les matchs n’ont pas grand-chose à envier à ceux de la Ligue 1. Cette saison a été un peu plus compliquée pour lui, ne serait-ce qu’en termes de statistiques, il faut le dire. Mais il a largement encore le niveau d’un très bon joueur, d’un niveau international. Quand je vois son comportement, je suis admiratif. Il m’impressionne. C’est un mec qui en a des grosses. Il les pose sur la table quand il faut et quand ça compte. »