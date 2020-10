Après le match nul face à Metz (1-1), l’OM est très critiqué dans les médias. Denis Balbir, commentateur des rencontres pour M6, a lourdement taclé la prestation de l’équipe phocéenne face aux Grenats.

“Je ne vais pas y aller par quatre chemins : en ce moment, l’OM est nul. Il n’y a qu’à voir le match face à Metz samedi soir au Vélodrome pour s’en convaincre. Le résultat nul est un miracle, même si c’est devenu une mauvaise habitude pour les Grenats de perdre des points dans le temps additionnel. Le but est beau mais sans un mauvais coaching de Vincent Hognon côté messin, Marseille perd et c’est logique. Cette nouvelle contreperformance fait vraiment tâche car, à part Mandanda et Sakai, je ne vois pas de satisfaction”, a indiqué le commentateur du Groupe M6 sur But!.

Avant d’ajouter : “Sans le portier international dans les buts, l’OM compterait quatre points de moins aujourd’hui. Pour une équipe qui va jouer la Ligue des Champions, ça fait peur. Marseille donne vraiment le vertige par sa nullité. Défensivement, ils sont perdus. Au milieu, il n’y a ni volume, ni envie, ni impact. Les joueurs baissent la tête, se regardent. Devant, c’est pitoyable. Par le passé, on a été très sévère avec des clubs comme Saint-Etienne, Paris ou Lyon. Il n’y a pas de raisons qu’on ne le soit pas avec l’OM.”