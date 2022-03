Jorge Sampaoli et Arkadiusz Milik ne semblent plus du tout sur la même longueur d’onde. Et les Olympiens vont devoir faire un choix pour l’avenir.

« Ça va mal finir avec Milik et Sampaoli? Payet ne partira pas donc pour le système ça ne compte pas. Moi je pense que Sampaoli reste, Milik ne restera pas. Plus ça va, plus ça paraît évident… Sauf s’il lui redonne sa chance avant la fin de la saison mais plus ça va, plus ça paraît évident que Milik va partir cet été. Pour jouer la Ligue des Champions, c’est sûr que c’est mieux d’avoir un bon attaquant. Surtout si Sampaoli ne reste pas, tu vas te retrouver à te dire : On a perdu Milik. Là où je ne suis pas d’accord et je ne veux pas aller trop loin dans la réflexion, c’est que je vois certains qui disent : c’est Milik ou Sampaoli. On le voit sur les réseaux sociaux, ils veulent que le coach parte parce qu’il est en train de carrer Milik. Mais dans la réalité, Sampaoli est suffisamment intelligent pour comprendre que Payet ne peut pas jouer tous les matchs et qu’il y a la place pour les faire jouer ensemble mais surtout alterner. Gerson avec Milik ça peut marcher, Payet avec Milik ça a marché… Il peut tourner avec les trois ! » Explique le journaliste, spécialiste de l’OM Nicolas Filhol.