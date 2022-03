Régulièrement blessé, Neymar a fait son retour sur les terrains il y a quelques semaines. Un retour poussif qui viendrait de son état mental et d’un possible mal-être naissant.

« Quand Neymar est sur le terrain, tu es obligé aussi de faire attention à ses appels quand il prend la balle, quand il décroche. Maintenant, on lui demande beaucoup mais c’est un être humain. Depuis un petit moment, on peut voir qu’il n’arrête pas de parler de son aspect mental. Est-ce qu’il est bien mentalement à l’heure actuelle ? J’espère pour lui et j’espère qu’il retrouve des sensations aussi pour pouvoir démarrer. Il doit avoir cette envie de jouer, parce que les gens oublient ça parfois. C’est un artiste mais c’est mieux quand il est bien« , a confié un Thierry Henry inquiet sur les antennes de Prime Vidéo.