Seul buteur de la rencontre de ce dimanche soir en Ligue 1 face à Clermont, Cengiz Ünder a offert la victoire à son équipe et a même déjà inscrit son troisième but de la saison.

Une très bonne nouvelle pour les phocéens mais aussi le jeune turc de 24 ans qui espère rester encore longtemps dans les Bouches-du-Rhône. « Je suis heureux en ce moment, tout se passe bien. Je me sens très bien ici. Depuis mon arrivée, je me sens à ma place. J’espère que ça va durer pendant de longues années », a confié l’international turc au micro de Canal+. Ünder sera d’ailleurs très attendu jeudi à partir de 21 heures pour le match de la 4e journée d’Europa League et la réception de la Lazio Rome.