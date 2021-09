Dimanche soir, l’Olympique de Marseille a concédé sa première défaite de la saison en Ligue 1 avec un revers 3 buts 2 à contre le RC Lens. Un match qui a montré les limites de l’équipe olympienne selon Florent Gautreau.

Sur les ondes de « RMC », le journaliste est revenu sur le match et la défaite face aux lensois. Malgré tout, il trouve que le club ne possède pas le banc nécessaire pour faire une grande saison. « J’ai eu l’impression de voir des joueurs qui ne savaient pas quoi faire, une première depuis le début de la saison. Il y a eu problème de tactique et de positionnement. On a envie de voir cette équipe là de l’OM, en revanche si le doute s’installe ça peut fragiler cette équipe. Lens a montré les limites de l’Olympique de Marseille, Sampaoli s’était dit satisfait de son recrutement, mais quand je vois son banc c’est l’un des entraineurs qui fait le moins de changement.«