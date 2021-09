Ludovic Obraniak est revenu sur le match et la victoire hier soir 2 buts à 0 pour le Paris Saint-Germain face à Manchester City en Ligue des champions.

Consultant pour « l’Equipe », l’ancien milieu de terrain des Girondins de Bordeaux valident le succès face aux Anglais hier soir sur la pelouse du Parc des Princes. « C’est un score qui est logique quand on voit le match. Certes City a eu la possession et les occasions, mais le PSG dans son état actuel qui n’est pas resplendissant a su jouer ce match de manière très intelligente. C’est à dire en emmenant City sur les côtés, ce qui est leur point faible puisqu’ils ont du mal sans numéro 9 à enfoncer le clou, ils ont procédé par contre et ont été plutôt efficaces. Même à la fin du match ils auraient pu tripler la mise. C’est un match parfaitement maitrisé avec les porteurs d’eau qui ont élevé leur niveau ! On attendait les trois devants… Ce sont les autres qui ont fait le boulot ! »