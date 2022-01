Arrivé avec le statut de buteur star à l’Olympique de Marseille, Arkadiusz Milik est vivement remis en question. Ses dernières performances ne plaisent pas à Daniel Riolo qui estime « qu’il y a une part de fake chez lui…«

Vivement critiqué, Arkadiusz Milik a souvent pallié son manque d’influence sur le jeu en inscrivant des buts décisifs. Un état de fait loin d’être d’actualité tant le Polonais est aujourd’hui muet face aux cages. En 11 rencontres disputées, il n’a inscrit qu’un petit but, bien trop peu pour convaincre Jorge Sampaoli et la direction de l’OM tout comme les observateurs du football français. Agacé par ses prestations, Daniel Riolo s’en prend ouvertement à lui.

« On est quand même beaucoup à avoir considéré que Milik était quand même un bon plan pour l’OM. Il a une bonne technique. Il a été bon dans ses bonnes phases, mais on a l’impression qu’il lui manque toujours un truc. On se demande s’il n’y a pas une part de fake chez lui. Ce n’est pas forcément décelable au premier coup d’œil. Cela ne va pas à l’OM, ça c’est sûr. Je ne vois pas comment tu peux mettre Bakambu et Milik ensemble. Cela fait quelque temps qu’on ne se pose plus la question. On a vu que l’OM, sans Milik, jouait mieux. Payet en 9, ça marchait mieux« , a fustigé Daniel Riolo sur les antennes de RMC.