Le Paris Saint-Germain aurait fait une offre à son homologue du Real Madrid afin de pouvoir récupérer Marco Asensio dans les prochains mois.

Dans quelques mois, le Paris Saint-Germain devrait dire au revoir à sa star Kylian Mbappé qui devrait rejoindre les rangs du Real Madrid. Du coup, le club de la capitale commence à chercher un remplaçant et les dirigeants du club de la capitale française semblent apprécier le profil de Marco Asensio. D’après les derniers renseignements de « OK Dario », le PSG a même formulé une première offre pour le joueur de 26 ans. Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2023, il revient de blessure et réalise une très bonne première partie de saison avec les Merengues. Valeur estimée à 40 millions d’euros par « Transfermarkt. » Affaire à suivre…