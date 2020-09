Consultant à la télévision française, Habib Beye est revenu sur les incidents sur le terrain dimanche soir au cours du Clasico entre le PSG et l’OM.

Pour Habib Beye, l’arbitre de la rencontre a fait ce qu’il faut et c’est aux joueurs d’être responsables avant tout. “On parle beaucoup de l’arbitre, mais il y a quand même 22 joueurs sur le terrain qui doivent se ternir. J’ai été un de ces joueurs et j’ai eu des moments où j’ai aussi dégoupillé, où j’ai pris des cartons rouges, où je suis sorti un petit peu de mon match. Et on est quand même responsable. Les joueurs ont pour moi été au-delà de ce qui est acceptable en football. On peut toujours reprocher à l’arbitre de ne pas avoir tenu le match. On peut toujours reprocher à l’arbitre de n’avoir pas pris les bonnes décisions. Mais au bout du compte, ce sont aussi 22 joueurs qui doivent être responsables”, a lancé l’ancien capitaine marseillais sur Canal+.