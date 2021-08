Un temps annoncé et même proche du club brésilien de Sao Paulo, Dario Benedetto ne rejoindra finalement pas le championnat sud-américain cet été.

Alors qu’un accord entre Dario Benedetto et Sao Paulo semblait tout proche, l’argentin reste pour le moment à Marseille. Président de Sao Paulo, Muricy Ramalho a confirmé la nouvelle lors d’une interview pour « ESPN Brésil. » « Il n’y avait pas moyen. Si je vous dis les montants, alors qu’on parle d’un prêt, vous me direz que ce n’est pas possible. Nous essayons, nous essayons. Mais le club va s’effondrer si on fait des deals comme ça. Nous devons être tranquilles. Nous cherchons, je regarde des vidéos toute la journée, pour trouver des possibilités à l’étranger. Mais quand on parle de la partie économique, ça devient effrayant. Nous n’avons pas échoué pour Benedetto. Si je vous parle du montant, vous allez me dire que nous avons eu raison. » A-t-il terminé.