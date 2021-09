Bamba Dieng a éclaté au grand jour lors de la dernière journée de championnat. Auteur d’un doublé, le Marseillais a été le fondateur de la victoire marseillaise contre l’AS Monaco (2-0). Une prestation XXL pour sa première titularisation de l’année.

Face à l’AS Monaco, Bamba Dieng a réalisé une prestation plus qu’aboutie, éclaboussant les supporters et observateurs de son talent. Auteur de ses deux premiers buts en Ligue 1, le jeune marseillais, originaire du Diambars Football Club, a marqué les esprits démontrant qu’il pouvait pallier l’absence de Arkadiusz Milik. Toujours très attaché à son club formateur, Bamba Dieng a reçu des éloges de la part du président des Diambars, Saer Seck :« Il peut devenir un attaquant de classe mondiale. S’il réussit à Marseille, il aura l’opportunité d’aller dans un top club européen, et s’il met des buts il vaudra rapidement les 100 millions. »