Capitaine du FC Barcelone, Sergio Busquets prépare activement le très gros choc du soir face au Bayern Munich en Ligue des champions. Présent devant les médias ce lundi, le milieu de terrain catalan l’admet, il a du mal à faire sans Lionel Messi parti au PSG.

« Je suis resté en état de choc. Pour tout ce que représente Leo pour le Barça, pour ce qu’il représentait aussi pour moi et pour nos familles sur le plan personnel… Ça a été des émotions difficiles à gérer. Ce sont des décisions qui ne dépendent pas de nous. C’est dur, mais on doit essayer de changer notre mentalité. Leo est parti, mais aujourd’hui le plus important, c’est l’équipe. On l’a vu avec Chelsea l’an dernier. Leo nous apportait beaucoup sur le plan collectif, mais on est devant une nouvelle page. On sait que ce ne sera pas facile, on sait toute la difficulté de ce défi, mais on reste tout aussi ambitieux. » A ainsi reconnu le métronome du club catalan.