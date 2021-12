Impressionné par le début de saison du jeune Bamba Dieng, Mourad Aerts souligne tout de même les problèmes de finition du Sénégalais.

Invité du débat FCM cette semaine, le journaliste Mourad Aerts a donné son avis sur le début de saison de Bamba Dieng, la grosse révélation de l’Olympique de Marseille.

« Bamba Dieng, c’est un joueur très particulier. Une nouvelle fois, on a vu ce côté des émotions qui change complètement le jugement. Quand il met son doublé face à Monaco, c’est ‘le nouveau Mamadou Niang !’ puis quand il a raté une occasion à 3 mètres du but contre le Lokomotiv Moscou c’est ‘Il est tout fané votre Bamba Dieng, arrêtez il ne sert à rien, il n’a pas le niveau pour l’OM !’. Donc entre les deux il y a peut-être un bon niveau. Sur Transfermarkt, tu peux également voir son nombre de buts et de passes décisives. Il faut ajouter à ses statistiques deux penaltys qu’il a provoqué : un contre le Lokomotiv et l’autre contre Lens. En très peu de temps de jeu, il a quand même eu des statistiques très intéressantes. 4 buts, 1 passe décisive et 2 penaltys provoqués donc quand tu as peu de temps de jeu, ça prouve finalement qu’il se créé des occasions. Après, il a encore des progrès à faire. »