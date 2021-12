Pour la superstar brésilienne les dés ne sont pas jetés et Mbappé pourrait bien rester à Paris plus longtemps que prévu.

De passage au micro de PSG TV cette semaine, Ronaldinho a notamment évoqué l’avenir de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Déjà annoncé dans les rangs du Real Madrid la saison prochaine, le Français pourrait finalement surprendre tout le monde en signant un nouveau bail avec le leader de Ligue 1.

« Ce serait formidable pour sa carrière. Déjà si jeune et réalisant tant de grandes choses. Je pense que la Ligue des champions est quelque chose qui lui manque. Et ce serait merveilleux s’il la gagnait avec le Paris Saint-Germain. Un style de jeu brésilien, beaucoup de vitesse et d’adresse. Son dribble est très similaire à celui d’un joueur brésilien. Aujourd’hui, tous les joueurs du monde veulent jouer au Paris Saint-Germain. Les meilleurs du monde sont au Paris Saint-Germain, c’est donc aujourd’hui le meilleur club du monde. Tout le monde veut venir ici. Donc j’imagine qu’il sera ici pendant longtemps. »