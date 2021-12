Grand fan du Sénégalais, Jean-Charles De Bono a vanté ses mérites après la victoire de l’OM à Strasbourg.

Invité du débat FCM cette semaine, le journaliste marseillais Jean-Charles De Bono est revenu sur la victoire éclatante de l’Olympique de Marseille (2-0) ce dimanche à Strasbourg. Un succès important au cours duquel un joueur de l’OM s’est particulièrement illustré : Bamba Dieng, notamment auteur d’un but somptueux.

« Man of the match ? Moi je mets Dieng ! Même s’il a raté cette superbe occasion en première mi-temps quand on le lance dans la profondeur. Cette occasion, il se la crée ! Il se la crée une nouvelle fois par sa vitesse, son appel. Il part dans le dos de l’adversaire. Pour moi, l’Homme du match c’est Dieng même si Payet a une nouvelle fois été bon. Il y en a quelques uns qui étaient bons mais Payet a été le chef d’orchestre. Dieng apporte quelque chose, de la rapidité… Il apporte de la nouveauté dans le jeu marseillais ! Ça donne des solutions à Payet notamment, pour qu’il lui donne des ballons en profondeur. Il sait qu’il va très vite, qu’il part dans le dos… Il est aussi capable d’éliminer. A un moment, il fait deux trois passements de jambes, il frappe au but… Le culot qu’il a ce joueur ! Il a fait une belle rencontre face à Strasbourg. »