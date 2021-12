Pour éviter de payer 10 millions d’euros, le Barça ne devrait plus faire jouer Yusuf Demir jusqu’à la fin de l’année 2021.

Situation peu banale au FC Barcelone où le jeune Yusuf Demir ne devrait plus jouer d’ici la fin de l’année. L’Autrichien de 18 ans n’est pas du tout blessé, mais il pourrait coûter très cher au club catalan en cas de nouvelle apparition sous les ordres de Xavi. D’après les informations de Sky Sport Germany, le contrat du petit prodige inclut une obligation d’achat d’environ 10 millions d’euros au bout de dix apparitions toutes compétitions confondues. Et entre la Liga et la Ligue des champions, il comptabilise déjà 9 apparitions avec le FC Barcelone, un tiers d’entre elles ne représentant que 15 petites minutes de jeu.

Si les Blaugrana ont bien l’intention de recruter définitivement le phénomène prêté par le Rapid Vienne, ils préfèreraient retarder le paiement du transfert. Ainsi, si Yusuf Demir prend son mal en patience jusqu’au mois de janvier prochain, il devrait retrouver les terrains avec le Barça. Le club activera son obligation d’achat de 10 millions d’euros, mais le montant sera alors déduit du budget de l’été prochain.