Après le nul de l’Olympique de Marseille face à Reims (1-1) en Ligue 1, Florian Thauvin n’avait pas apprécié le jeu proposé par son équipe. L’entraîneur de l’OM André Villas-Boas a été obligé de convoqué le joueur pour évoquer cette sortie médiatique.

« Flo a parlé d’une frustration personnelle, mais je ne suis pas d’accord avec ses déclarations. On ne pouvait pas faire grand-chose parce que c’était fermé. On a déjà fait ce type de tactique. Quand tu ne trouves pas les espaces c’est dur. Il faut conserver le ballon et trouver le bon moment. Quand les joueurs clés comme lui et Payet ne trouvent pas les espaces, c’est plus dur pour eux. Et ils deviennent un peu plus frustrés. J’ai clarifié avec lui ses déclarations », a indiqué le coach de l’OM en conférence de presse.