Quelles personnalités ont fait l’année médiatique 2020 ? Aday dévoile la 8ème édition de son classement des 1.000 personnalités les plus médiatisées dans la presse française.

Le Paris SG, finaliste de la Ligue des champions, truste les premières places du classement sportif d’une saison largement perturbée par la crise sanitaire. Le confinement mi-mars et l’arrêt de l’ensemble des compétitions sportives ont entrainé une baisse générale de la visibilité des personnalités sportives dans la presse française constate Aday, éditeur de Tagaday, plateforme de services de veille-médias. Comme l’an passé, le Paris Saint-Germain truste les premières places du classement avec un trio de tête composé de Kylian Mbappé (1er du classement Sport, 9ème au général), Neymar (2ème et 10ème au général) et leur coach allemand Thomas Tuchel (3ème et 17ème au général). Alors que Mbappé truste cette première place depuis trois ans, il compte quasiment 30.000 citations de moins par rapport à 2019 (68.000 contre 40.000). Idem pour Neymar (48.000 contre 37.000 en 2020). Seul Thomas Tuchel est relativement stable (28.000 contre 240.00). Ils profitent tous les trois du parcours européen de la capitale, après avoir atteint pour la première fois de son histoire la finale de la C1. Leur coéquipier Angel Di María profite lui aussi de ce parcours pour intégrer la 10ème place du classement sportif (34ème du classement général).



Le football concentre près de la moitié des personnalités sportives présentes dans le classement des 1.000 (49%). La proportion monte même à 90% concernant le Top 10 dédié. À noter malgré tout, la baisse de 9 places du sélectionneur Didier Deschamps, alors qu’aurait dû se tenir cette année l’Euro 2020, finalement décalé à l’année prochaine. Le coach de l’Olympique de Marseille Andre Villas Boas (30ème du classement général) fait de son côté un bond de 55 places et se retrouve 7ème du classement Sport pour sa première année civile complète à la tête de l’équipe marseillaise.



Le cyclisme devient la deuxième discipline la plus représentée du classement sport (12% des personnalités) avec Thibaut Pinot (45ème au général ; -5 places), juste devant le nouveau champion du monde Julian Alaphilippe (47ème au général ; -17 places). Viennent ensuite le tennis (11%) avec Novak Djokovic, 32ème au classement général et seule personnalité hors football présente dans le Top 10 sportif (8ème), puis le rugby (9%) et les sports mécaniques (8%). La catégorie Sport regroupe 38% des personnalités du classement. Elle reste ainsi la catégorie la plus représentée mais elle enregistre néanmoins une baisse de 6 points sur un an, au profit notamment de la politique (31% ; +2 points) et de la catégorie Culture & Médias (25% ; + 2 points).



Si le sport a enregistré une baisse générale du nombre de ses représentants dans les 1.000, les femmes de la catégorie sont particulièrement touchées avec 6% de personnalités présentes, en baisse de 3 points sur un an. L’une d’entre-elles s’est malgré tout détachée : Sarah Abitbol enregistre la plus forte progression des personnalités sportives au sein des 1 000 de la presse française (283ème ; +1 203 places). L’ex-patineuse artistique a été particulièrement visible après la publication de son ouvrage « Un si long silence », dans lequel elle accuse son ex-entraineur de viol et agressions sexuelles.