Pour Walid Acherchour, Amine Harit pourrait bien être le nouveau joueur incontournable du système de jeu de Jorge Sampaoli.

Invité sur le plateau de L’Equipe du Soir hier, le journaliste Walid Acherchour en a profité pour revenir sur la victoire de l’Olympique de Marseille ce week-end sur la pelouse de l’AS Saint-Étienne (4-2). Un succès précieux pour les Olympiens, où le Marocain Amine Harit a notamment marqué beaucoup de points.

« Deuxième mi-temps de grande qualité pour l’OM de Sampaoli face à Sainté où on a vu minimum 2 classes d’écart. Sampaoli a plutôt bien réagi aux mauvais résultats Troyes/Clermont/Monaco et au contexte qui sentait pas bon autour du club en enchaînant sa 5ème victoire de suite. Après son match contre Brest, c’est très bien ce que fait Amine Harit dans la création sur le front de l’attaque. Disponible, personnalité, ça fait un bien fou à l’OM et ça peut être l’un des facteur X sur la fin de saison avec la course à la Ligue des champions et la Conference League. »