Le journaliste David Aiello trouve que le mercato de l’Olympique de Marseille est vraiment de grande qualité et que le travail de Pablo Longoria est remarquable.

« L’effectif me parait beaucoup plus équilibré que la saison dernière. Il y a eu du renfort à toutes les lignes de la part de Longoria donc je pense qu’il y a moins de dépendance par rapport à Payet. En plus, il y a Milik qui est arrivé et qui fait quand même des merveilles. Donc moi, j’ai l’impression qu’entre l’équilibre de l’équipe et un mec comme Milik qui peut tirer l’OM d’un mauvais pas, je pense qu’il n’y a plus cette dépendance vis-à-vis de Payet, » a déclaré le journaliste au micro de la chaîne de L’Équipe. Pour rappel, l’OM a recruté 8 joueurs pour le moment, Konrad de la Fuente, Gerson, Mattéo Guendouzi, Cengiz Ünder, William Saliba, Luan Peres et Pau Lopez en attendant Pol Lirola et pourquoi pas Daniel Wass et Thiago Almada…