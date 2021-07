Le Paris Saint-Germain a envoyé un message très fort à la concurrence avec le recrutement libre de Gianluigi Donnarumma. C’est en tout cas l’avis que partage Franck Kessié.

Milieu de terrain international ivoirien et du Milan AC, il connaît bien le récent champion d’Europe et meilleur gardien de l’Euro 2020. “Si je regrette son départ ? Bien sûr. Nous avons partagé une partie importante de notre vie ensemble. Et puis Gigio est maintenant le gardien de but le plus fort du monde. Je ne peux pas interférer dans les décisions des gens. Je m’occupe simplement de moi. Oui, je regrette (son départ), mais de nouveaux joueurs sont arrivés.“ S’est exprimé le milieu de terrain à propos de son ancien partenaire en club.