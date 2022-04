Pour Walid Acherchour, l’OL est une équipe de paresseux, Tanguy Ndombele en tête de file.

Si tout ne va pas pour le mieux à Lyon, seulement 10e du championnat, le pire a été évité ce week-end à Strasbourg (1-1) grâce à un penalty transformé par Toko-Ekambi à la 90e minute de jeu. Mais pas question pour autant de se réjouir ou de féliciter les hommes de Peter Bosz. Présent sur le plateau de L’Equipe du Soir hier, Walid Acherchour en a profité pour fustiger le manque d’envie des Lyonnais. Le chroniqueur a notamment pointé du doigt l’attitude inquiétante de Tanguy Ndombele.

« On a l’impression que l’OL c’est un peu le club Med parfois. Depuis le départ, on n’a pas eu l’impression de voir des joueurs qui se préparent pour répondre à l’intensité d’un match européen. Le 3-2 face à Angers est heureux, le 1-1 contre Strasbourg aussi. Car à la perte du ballon, on a vu des joueurs qui se regardent. Il y a vraiment des fainéants dans cette équipe. Je parle notamment de Tanguy Ndombele, en plus c’est un joueur que j’apprécie et que j’ai toujours défendu, mais son match sans ballon face à Angers, ce n’est pas possible de voir ça. »