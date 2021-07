Barré par la concurrence de Joshua Kimmich et Leon Goretzka au Bayern Munich, Corentin Tolisso pourrait revenir à l’OL la saison prochaine.

Alors que le Brésiliens Bruno Guimarães et Thiago Mendes sont annoncé sur le départ cet été, l’Olympique Lyonnais pourrait miser sur le retour d’un ancien de la maison. D’après certaines sources, le directeur sportif de l’OL, Juninho, surveille de près la situation du Bavarois Corentin Tolisso, récemment éliminé de l’Euro avec l’équipe de France. Perturbé par les blessures cette saison, l’ancien Lyonnais a pu retrouver du temps de jeu en fin d’exercice et met être titularisé avec les Bleus contre le Portugal (2-2). Interrogé au sujet de son avenir au micro de Bein Sports, le milieu de terrain du Bayern Munich a laissé la porte à un retour en Ligue 1 cet été.

« L’OL est un club que j’aime énormément. Un retour ? Dans la vie, on ne sait jamais. Peut-être qu’un jour je retournerais à Lyon, on verra ce que l’avenir nous réserve. Mais en tout cas, c’est un club que je suis, c’est mon club de cœur dans lequel j’ai commencé et que je supporte depuis que je suis petit. Donc on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie, on verra bien. »