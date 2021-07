11h50, 11e étape : Sorgues – Malaucène (198,9 km) (Tour de France) sur France 2

11h55, 11e étape : Sorgues – Malaucène (198,9 km) (Tour de France) sur Eurosport

12h00, Australie – France (Test-match, 1er match) sur Canal +

12h55, 11e étape : Sorgues – Malaucène (198,9 km) (Tour de France) sur France 3

14h02, Australie – France (Test-match, 1er match) sur Canal + Sport

15h00, 11e étape : Sorgues – Malaucène (198,9 km) (Tour de France) sur France 2

17h50, France – Ecosse (Tournoi des Six Nations U20) sur France 4

19h50, Sharks – Lions britanniques et irlandais (Tournée des Lions britanniques et irlandais) sur Canal + Sport