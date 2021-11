Déjà assuré de disputer les huitièmes de finale de la Ligue Europa, l’OL peut viser encore plus loin selon Karl Toko-Ekambi.

Corrigé par le Stade Rennais (4-1) ce week-end en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais peut se consoler en regardant son bilan en Ligue Europa. Avec 4 victoires en 4 rencontres, les hommes de Peter Bosz sont déjà assuré de terminer en tête du groupe A et de rallier les huitièmes de finale de la compétition. De quoi donner des idées à Karl Toko-Ekambi, qui a fait le point sur les chances européennes de l’OL dans un entretien accordé à OLPLAY.

« C’est une compétition européenne, donc il y a toujours plus d’espaces, ça correspond à mon style de jeu. Aujourd’hui on a la qualité pour remporter cette Ligue Europa. L’approche est différente qu’un match de championnat. Avant un match de Coupe d’Europe, on n’a pas besoin de te parler 10 minutes pour que tu sois impliqué. En Ligue 1, on se retrouve parfois face à des équipes regroupées. On se doit d’être plus concentré. Face à une équipe d’un niveau inférieur, on doit augmenter notre niveau de concentration et gagner en humilité, parce qu’on est favoris de la rencontre. »