Leur association tant attendue face à l’Argentine (29-20) n’a pas franchement été convaincante mais le staff des Bleus voudrait retenter l’expérience ce dimanche face à la Géorgie.

Selon les informations de l’Equipe, le staff du XV de France s’est entretenu avec les deux intéressés ce lundi pour débriefer leur match face aux Pumas. Une réunion classique de début de semaine et d’après-match où il a été reconnu que le plan n’avait pas marché. Le quotidien indique que des modifications vont être apportées afin de mieux utiliser les qualités de Romain Ntamack notamment. Ces informations ont été confirmées par l’entrainement collectif de ce mardi à Marcoussis où les deux demi d’ouverture étaient associés. On devrait donc assister à la deuxième expérimentation des Bleus avec Matthieu Jalibert en 10 et Romain Ntamack en 12, dimanche à 14h face à la Géorgie.