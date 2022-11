Vendredi soir l’Olympique Lyonnais a terminé sa première partie de saison par un match nul difficile 1 but partout face à l’OGC Nice. Les Gones ont arraché un point mais Lauret Blanc a pu se rendre compte du travail et des progrès qu’il reste à faire pour son équipe.

Comme le révèlent les médias locaux depuis quelques heures, l’OL compte bien être actif sur le mercato hivernal. Si le club compte seulement 21 points après 15 journées, avec déjà plus de 10 longueurs de retard sur le podium, tout reste encore possible et il faudra réaliser une deuxième partie de saison de très grande qualité. Blanc voudrait plutôt miser sur un nouveau milieu de terrain, plutôt qu’un défenseur central ou même un attaquant. Son objectif est de renforcer l’entrejeu avec une nouvelle recrue plus expérimentée et plus affûtée sur le plan physique. Un nouveau joueur qui pourrait donc apporter son expérience et le club pourrait bien se tourner vers la Bundesliga afin de trouver le profil idéal.

Selon les informations de ‘Jeunes footeux’ l’actuel huitième du championnat pourrait tenter de faire revenir Ellyes Skhiri en Ligue 1 cet hiver. Ancien milieu du Montpellier HSC, l’international tunisien de 27 ans est sous contrat avec le FC Cologne jusqu’en juin 2023 et il ne semble pas dans l’optique de prolonger son bail. Après quatre saisons passées en Allemagne, le natif de Lunel dans le sud de la France voudrait s’offrir un nouveau challenge et pourquoi pas un retour dans notre championnat. Estimé à près de 13 millions d’euros par ‘Transfermarkt’, il pourrait faire ses valises pour une somme largement inférieure et les dirigeants de Cologne n’ont plus vraiment la main dans ce dossier. Attention tout de même, car la concurrence s’annonce rude avec des écuries italiennes, anglaises et même espagnoles également sur le dossier. L’Olympique Lyonnais va donc devoir se montrer très convaincant pour espérer rafler la mise… Affaire à suivre…