Foutu poussière dans l’oeil… Alors que l’OL se prépare à défier les Glasgow Rangers en Ligue Europa, Steven Gerrard a évoqué la disparition de Gérard Houllier. Le coach des Ecossais en a ainsi profité pour rendre hommage à l’ancien coach des Reds.

« J’aurais aimé qu’il soit là demain soir. C’est lui qui m’a lancé, qui m’a donné ma première chance, et grâce à lui, j’ai tellement appris en matière d’éducation et de connaissances… Le jour où j’ai appris sa mort a été une journée très triste pour moi et ma famille. J’espère que Gérard verra le match de là-haut demain soir et qu’il sera très fier des deux équipes », a déclaré Steven Gerrard au début du point presse.

Pour rappel, Houllier, est décédé le 14 décembre dernier. Celui-ci a entraîné Stevie G de 1998 à 2004, remportant par la même occasion une C3, une FA Cup et deux League Cup.