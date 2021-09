Le film documentaire sur Michael Schumacher est sorti sur Netflix, ce mercredi 15 septembre. Dans celui-ci, sa famille et notamment son fils Mick se confient sur l’état de santé de l’ex-champion du monde.

« Depuis l’accident, tous ces moments que les autres enfants peuvent passer avec leurs parents… tout cela n’existe plus. Ou alors beaucoup moins. Je trouve ça un peu injuste », a expliqué Mick Schumacher dans le documentaire. « Je dirais que papa et moi, on se comprend toujours mais d’une manière différente. On a ce langage en commun, le sport automobile. Et on a toujours énormément de choses à se dire. J’y pense quasiment tout le temps. Je me dis que ce serait tellement bien, je donnerais tout pour qu’on puisse se parler. »

Ex-champion du monde de Formule 1, le célèbre pilote Michael Schumacher a été victime d’un grave accident de ski, en 2013, à Méribel. Depuis, sa famille et ses proches sont restés très discrets et n’ont donné aucune information concernant son état de santé.