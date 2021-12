Rendez-vous à partir de 21 heures pour suivre le duel entre l’Olympique Lyonnais et le Stade de Reims comptant pour la 16e journée de Ligue 1. Voici les compos probables.

Pour ce duel face aux Rémois, les locaux devraient pouvoir compter sur le retour en tant que titulaire de leur attaquant Moussa Dembélé. En revanche, Peter Bosz pourrait laisser Houssem Aouar sur le banc en lieu et place de Xherdan Shaqiri qui doit aussi plus prouver. Léo Dubois toujours blessé et c’est le jeune Malo Gusto qui devrait logiquement le remplacer.

Compo probable OL : Lopes / Gusto – Boateng – Denayer – Emerson / Guimarães – Caqueret / Paquetá – Shaqiri – Toko Ekambi / Dembélé.

Compo probables Stade de Reims : Rajkovic / Faes – Abdelhamid – Gravillon / Foket – Cassama – -Kebbal – Munetsi – Konan / Ekitike – Mbuku.