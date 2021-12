Entraineur du Real Madrid, Carlo Ancelotti était forcément déçu par la quatrième place de son attaquant français Karim Benzema lors de la cérémonie du Ballon d’Or.

« Nous devons donner au classement du Ballon d’Or la valeur qu’il mérite. Lionel Messi l’a gagné et il reste un grand joueur. Les récompenses individuelles sont importantes pour les joueurs et elles sont une source de motivation, mais cela n’a pas d’importance s’ils ne gagnent pas. J’espère qu’un joueur du Real Madrid le gagnera l’année prochaine. Karim Benzema a fait une excellente saison, il a terminé quatrième et il aura la motivation nécessaire pour bien jouer et s’entraîner afin d’être sacré l’année prochaine. » A révélé le coach transalpin qui souhaite un joueur du Real pouvoir remporter le Ballon d’Or 2022…