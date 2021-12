La « méfiance » est le mot d’ordre après le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions féminine qui nous a offert un joli OL – Juventus Turin.

Suite au tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champion féminine, qui verra l’Olympique Lyonnais affronter la Juventus Turin (aller : 22/23 mars 2022 ; retour : 30/31 mars), la coach Sonia Bompastor a réagi sur le site officiel de l’OL.

« C’est une équipe qu’on connaît bien. On les a déjà affrontées la saison passée (succès 3-2 et 3-0 en 16e de finale, en décembre 2020). Elles nous avaient posé des difficultés. On avait eu des matches difficiles. Elles ont réussi à sortir d’une bonne poule. C’est une équipe qui a du talent. Le foot féminin italien progresse beaucoup ces dernières années donc méfiance. Il faudra étudier cette équipe. Pauline Peyraud-Magnin est formée à l’OL, on sera contentes de la retrouver. Elle connaît bien le club mais des choses ont changé depuis son départ… Ada Hegerberg est un leader. C’est toujours bien pour une coach de pouvoir s’appuyer sur ce genre de joueuses. Elle a terminé cette année sur de très bonnes bases, en étant décisive. Elle nous fait du bien. »