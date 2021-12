Pour prendre une décision au sujet du match interrompu entre le Paris FC et l’OL, la Commission de discipline de la FFF va organiser une réunion d’urgence ce lundi.

Vendredi dernier, le 32e de finale de Coupe de France entre le Paris FC et l’Olympique Lyonnais (1-1) a été arrêté à la mi-temps à cause d’incidents en tribunes entre différents groupes de supporters. Un nouveau cas de violence dans les stades que la Commission de discipline de la Fédération française de football (FFF) traitera ce lundi. Noël Le Graët, le président de la FFF, a évoqué la nécessité de traiter rapidement le sujet et a ainsi pris la décision d’avancer en urgence la réunion.

De son côté le président du Paris FC, Pierre Ferracci, a annoncé son intention ce dimanche dans l’émission L’Équipe du Soir de porter plainte « après la décision de la Commission ».