Dimanche soir l’Olympique Lyonnais affronte l’Olympique de Marseille pour le compte du match de clôture de la 14e journée de Ligue 1. Un match forcément particulier pour Alexandre Lacazette et les ‘vrais Lyonnais’ tels que son coéquipier Anthony Lopes.

Lors d’un entretien accordé au Média Carré, Alexandre Lacazette s’est exprimé sur la réputation d’Anthony Lopes. Réputé pour sa vitesse et les arrêts spectaculaires, le Portugais traîne aussi une réputation de joueur dangereux et agressif surtout sur ses sorties. Aujourd’hui le capitaine de l’OL pense que Lopes n’est plus le même et il s’est vraiment calmé à ce niveau-là.

C’est un gardien qui est très explosif, très agressif, mais ce n’est pas un gardien méchant contrairement à ce que peuvent penser les gens. C’est vrai que des fois, ses sorties c’est spectaculaire, on a l’impression qu’il veut faire mal. Croyez-moi, le Antho d’avant, il voulait faire mal, mais il s’est calmé. Maintenant, il veut aider l’équipe et ne pas encaisser de but« , a-t-il fait confié. Le natif de Givors n’a écopé que de 2 cartons rouges (et 14 cartons jaunes) en 492 matchs, sur l’ensemble de sa carrière. La dernière expulsion est justement survenue en début de saison, suite à une faute sur Mounaïm El Idrissy, le joueur de l’AC Ajaccio. Elle lui a tout de même valu trois rencontres de suspension.