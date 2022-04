Didier Ollé-Nicolle ne se cache pas. Le coach du PSG Féminin s’est exprimé après la défaite de son équipe face à l’Olympique Lyonnais, ce dimanche, sur le score de 3 à 2 en demi-finale aller de la Ligue des champions féminine.

« C’était le match-type de Ligue des champions, de haut niveau, entre deux équipes qui se connaissent. (…) On n’a pas été assez serein collectivement dans cette période, même si l’on a eu le bonheur d’ouvrir le score. Après, malheureusement, on n’a pas assez joué et des erreurs nous ont mis en difficulté. », a-t-il d’abord déclaré, avant de revenir sur l’altercation entre Kheira Hamraoui et Sandy Baltimore à l’entraînement ce samedi.

« Ça serait trop facile de dire que l’altercation entre Kheira Hamraoui et Sandy Baltimore a perturbé le groupe. On s’est réunis avec le groupe qui allait jouer ce match-là. Déjà, chaque week-end, je fais des choix. Donc, là, ça a été un choix avec l’idée de jouer un beau match. L’équipe a rendu une copie très intéressante dans plein de domaines. »