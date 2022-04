Francis Ngannou n’a peur de rien. Le champion UFC des poids lourds en MMA a annoncé ce lundi qu’il voulait affronter le boxeur Tyson Fury, qui a de son côté conservé son titre WBC ce samedi. Selon lui, le combat « aura probablement lieu l’année prochaine ».

En effet, le combattant camerounais a parlé de son souhait dans l’émission « The MMA Hour ». « Nous voulons tous les deux ce combat, nous nous respectons », a-t-il d’abord déclaré. « Je pense que c’est juste une histoire entre nos promotions, nos situations contractuelles, mais nous allons régler ça à un moment et ce combat aura probablement lieu l’année prochaine (…). Le combat contre Tyson Fury doit être dans la discussion. Ce n’est pas une option. Je dirais qu’il y a 70 % de chances que ce soit mon prochain adversaire et pour lui, 90 % de chances que ce soit moi. »

Pour rappel, Ngannou est toujours en rééducation après son opération du genou droit mi-mars. Le combattant pourrait faire son retour à la compétition fin d’année, ou début d’année prochaine.

